Quedan prensados en vehículo tras fuerte accidente

Piedras Negras, Coah.- Dos personas resultaron con severas lesiones tras quedar prensadas en el interior del vehículo en el que viajaban cuando éste se impactó contra una pick up que les salió repentinamente al paso.



El fuerte accidente vial donde se vieron involucrados un automóvil Nissan Versa de modelo reciente, color negro, en el que viajaba una pareja de jóvenes con vía libre, ocurrió en el cruce del bulevar República con Callejón Las Tinajas, donde les salió al paso una pick up Chevrolet Avalanche modelo 2007.



El conductor de la Avalanche fue identificado como Hugo “N”, de 45 años, quien viajaba acompañado de su esposa Carmen Jiménez Pérez, de 44 años y se desplazaba por el bulevar Prolongación República.



Al llegar al cruce con el bulevar República no respetó la luz del semáforo e impactó un auto Nissan Versa color negro, que era conducido por Luci González Hernández, de 26 años y quien era acompañada por José Alejandro Guerrero Narváez, de 24 años, quienes viajaban con vía libre.



Tras el fuerte impacto los tripulantes del Versa quedaron atrapados y elementos del cuerpo de Bomberos tuvieron que utilizar las “tijeras de la vida” para rescatar a la pareja lesionada, mientras tanto el responsable intentó huir del lugar del accidente y dejó a su esposa sola en la camioneta, pero fue detenido a unos metros del lugar.