Quedan relegados los Warriors

Acuña, Coah.- Tras no poder dar de qué hablar al menos en los últimos dos o tres torneos que se han celebrado en la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Futbol El Fifí, el conjunto de Warriors está obligado a sobresalir en el próximo torneo, ya que el no hacerlo significaría un rotundo fracaso para ellos por la calidad de jugadores que tienen.



Ya son varios años los que este equipo tiene participando en la Liga El Fifí y siempre solían estar en los primeros planos, pero en los últimos torneos las cosas no les han salido como ellos esperaban y se han quedado cortos, algo que esperan cambie en la nueva temporada que iniciará en marzo.



Sin lugar a dudas hablar de Warriors es hablar de uno de los equipos más competitivos en esta Liga El Fifí, pero no pueden darse el lujo de quedar eliminados en rondas previas, por lo menos están obligados a llegar a la antesala de la gran final por todos los jugadores que tienen registrados.