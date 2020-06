Quedaría Saltillo FC sin director técnico

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Saltillo FC buscaría un nuevo estratega para la próxima campaña, esto debido a que el contrato del actual técnico, Francisco Gamboa, vence este 30 de junio y el cual, hasta el momento, no ha sido renovado.



Gamboa Chávez tomó las riendas de la oncena saltillense para la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Premier Serie B, y en 15 partidos arrojó un saldo favorable de 10 victorias, un empate y cuatro derrotas, consiguiendo el pase a la Fiesta Grande del circuito.



En la Liguilla de aquel torneo, el Atlético Saltillo Soccer, hoy Saltillo FC, dio cuenta del Celaya FC en Cuartos de Final, y se quedó en la orilla de la búsqueda del título tras caer en Semifinales con los Cañoneros Marina, en lo que fue una de las más importantes actuaciones en la historia del club.



No obstante, el ascenso a Serie A fue complicado para Francisco Gamboa y sus dirigidos, ya que en 24 partidos disputados, obtuvieron 10 victorias por cinco empates y nueve derrotas, ubicándose en la novena posición del Grupo 1 con 37 unidades, a 11 de los puestos de liguilla, con pocas posibilidades a pesar de la cancelación de la temporada por la crisis sanitaria.



Fuentes cercanas al club revelaron que tanto el contrato de Francisco Gamboa, como el del resto de su cuerpo técnico, no ha sido renovado, por lo que se vaticina un cambio en el timón de la oncena saltillense.