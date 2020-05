Quedarían pequeños fuera de estatales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Según la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila, en una minuta informativa que subió a sus redes sociales, las dos ligas más grandes de futbol americano infantil de la entidad, Afais y Afainc, habrían pedido su incorporación para ser federadas.



Desde hace tiempo la Afaec le ha hecho la invitación a ambas ligas a ser parte de la Asociación para ser partícipes de selecciones estatales que estén avaladas por la Federación Mexicana, sin que ninguna de ellas haya hecho caso a dicha invitación.



Lo extraño es que, según la Afaec, en la misiva puesta, indica que el acercamiento de la Liga de Saltillo y del Norte lo hicieron directamente con la Federación Mexicana de Futbol Americano y no con ellos.



De acuerdo con la Asociación Estatal, los jugadores de Afais y Afainc, en caso de conformarse selecciones estatales para algún torneo nacional o internacional, no podrán formar parte debido a que no están federadas.