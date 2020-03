‘Quédate en tu pu… casa’: más contagiosa que el coronavirus

Escuchar Nota

“Quédate en tu puta casa” se ha convertido en todo un himno: el tuit ha superado en un día los 14 mil retuits y otros usuarios de la red social se han lanzado a reinterpretarlo con otros instrumentos.



Aunque no sé cantar...me uno a tu iniciativa!! pic.twitter.com/3iNBjB2ayi — Alberto Blanco #QuédateEnCasa (@albertobb1999) March 14, 2020

“A ver si la gente lo entiende con una canción”, tuiteabajunto a un video en el que la cantante y compositora interpretaba un tema creado exclusivamente para esta crisis sanitaria.La propia Alcázar se sorprendió de lo rápido que se viralizó el tema. En un día, el vídeo de Twitter tiene casi un millón de reproducciones y también está circulando por los grupos de WhatsApp.Alcázar lleva recluida en su casa –en Madrid– desde el miércoles. “El martes ya me confirmaron que se cancelaban todos los conciertos y trabajos que tenía programados para las próximas semanas”, cuenta. Viendo que “la gente no se estaba tomando en serio lo de quedarse en casa”, decidió crear esta canción al piano “desde el humor y desde mi habitación”. La joven, de 29 años y original de Valencia, ha preferido no regresar junto a su familia “por responsabilidad”.