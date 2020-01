Quejas contra bancos ya podrán ser electrónicas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anunció que las quejas de los ciudadanos contra bancos ya podrán ser electrónicas.



Detalló que la Queja Electrónica podrá permitir a los ciudadanos presentar una queja contra un banco desde cualquier lugar.



El organismo regulador subrayó que esta nueva modalidad acerca a los ciudadanos resoluciones favorables, así como promover herramientas tecnológicas que le faciliten el trámite.



De acuerdo a la Condusef los usuarios podrán presentar quejas contra 39 instituciones bancarias para los tipos de reclamación con mayor incidencia nacional que representan 70 por ciento de las reclamaciones totales, entre ellos para productos de Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, y Cuenta de nómina.



Otras causas que pueden presentar como queja son los consumos no reconocidos, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio, así como por Depósito no aplicado total o parcialmente.





Con información de Notimex