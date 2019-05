Quejas por utilidades deben hacerse en Defensa del Trabajo

Luego de que varios trabajadores emitieran su disgusto sobre las utilidades pagadas por parte de la empresa la cervecera Constellation Brands; el procurador de la defensa del trabajo, Francisco J. Favela Hernández, indicó que durante esta semana no ha recibido empleados que presenten esta problemática."Hasta esta fecha lo que puedo manifestar es que no se ha presentado ningún grupo de trabajadores para presentar inconformidad o queja de esta empresa referida por el concepto de utilidades", declaró el procurador.Por otra parte, Favela Hernández indicó que es necesario informar a los trabajadores que cualquier discrepancia con la situación de utilidades sea presentada en estas oficinas para tener una resolución más adecuada y así no tener problemas con la empresa."A partir de la próxima semana que es la fecha límite del pago de utilidades, cualquiera puede venir a presentar su denuncia o inconformidad por este concepto", señaló el titular.Por último, recordó que para dicho requerimiento es imperante que traigan consigo un recibo de pago, esto para evidenciar ante la empresa que la persona labora dentro de esta corporación.