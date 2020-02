Quema 1 mdd para no pagar manutención a su exesposa e hijos

Escuchar Nota

Bruce McConville: City of Ottawa Spending & Taxes https://t.co/ZQ1aHK4B6R pic.twitter.com/Y42APO4OwG — Bruce McConville for Mayor (@BruceMcConvill1) October 16, 2018

Unque en 2018 se postuló para alcalde de Ottawa fuedespués de que afirmara en la corte que había quemadoen efectivo (cerca de 750 mil dólares de EU), en dos hogueras separadas, supuestamente para no pagar manutención a su exesposa e hijos, como lo pautaba el acuerdo de divorcio.En una audiencia celebrada la semana pasada en la Corte Superior de Ottawa,aseguró ante el juez que había sacado del banco el citado monto –en 25 retiros de seis cuentas bancarias– y los quemó en dos hogueras, una de 743 mil y otra de 296 mil dólares. La primera en septiembre y la siguiente en diciembre de 2019, recoge el diario canadiense Ottawa Citizen.Tras el divorcio, ocurrido ya hace tiempo, McConville. Por lo tanto, al ser imposible calcular el monto de manutención que debe pagar a sus hijos y excónyuge, el empresario no ha estado pagando nada.Además, en violación de otra orden judicial, el acusado liquidó algunos de sus activos.En cuanto a la desaparición de poco más de un millón de dólares de sus cuentas bancarias,pero sí recibos de los retiros bancarios.Al escuchar sus explicaciones, el juez declaró que no permitirá queAdemás, después de cumplir la sentencia, también, hasta que proporcione información completa y verdadera sobre sus finanzas y el millón desaparecido.