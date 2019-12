Quema auto de ex suegro porque su hija lo deja

Piedras Negras, Coah.- Un sujeto le roció gasolina al auto de su ex suegro luego de que su hija no quiso regresar con él.



Los hechos ocurrieron en la calle Crisantemo 423, donde el propietario del auto, Jesús Zavala Romo de 43 años, dijo que el responsable de que el vehículo ardiera es un joven identificado como Vicente Bayin Junior, ex novio de su hija.



El auto dañado es un Chevrolet Aveo 2018 el cual estaba adentro de la cochera.



La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos para hacer una carpeta de investigación.