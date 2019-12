Quema el descenso a Tampico

Acuña, Coah.- Los pobres resultados que han tenido en los últimos torneos han sido la causa principal para que actualmente el Tampico se encuentre en la cuerda floja y con un pie y medio en la categoría Segunda División de la Liga Municipal de Futbol Amateur, pues cuando quedan solamente cuatro jornadas en la temporada regular del Clausura 2019 han logrado cosechar un solo punto y solamente un milagro los salvaría de descender.



El representativo de Tampico en este Clausura 2019 la está pasando demasiado mal, ya que de 33 puntos que se han disputado en 11 jornadas ellos solamente han podido sumar uno, aunque esperan poder regresar de vacaciones con las pilas recargadas y superar al Deportivo Río Bravo o al Tecnológico evitando el descenso directo.



De vida o muerte serán los últimos cuatro partidos para la escuadra de Tampico que en cada uno de ellos deberá de hacer su máximo esfuerzo si quiere jugarse la permanencia en el juego por el no descenso ante el último lugar de esta campaña, ya que ellos tienen asegurada la mitad del boleto tras haber terminado de sotaneros en el torneo anterior.



El panorama no es sencillo para el Tampico pero todos sus jugadores esperan poder hacer los puntos necesarios para evitar el descenso de manera directa ya que su objetivo es permanecer en la primera división, aun y cuando no han logrado mostrar un buen nivel de competencia en todo este torneo.





Sus números

Posición JJ JG JP JE GF GC PTS

16. Tampico 11 0 10 1 9 37 1