Queman a mujer con ácido frente a su casa en Brooklyn

Nueva York.- Una mujer sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo cuando un hombre la atacó fuera de su casa en Brooklyn (NYC), salpicándola con una sustancia cáustica.



El incidente perturbador sucedió poco antes de las 11 de la noche el domingo y fue captado en imágenes de vigilancia, informó ayer NYPD.



La víctima de 39 años estaba sacando la basura frente a su casa en Borough Park, cuando de repente un hombre no identificado que estaba sentado se levantó y la roció con el líquido, que la policía cree que era ácido.



El líquido le causó quemaduras de segundo grado en la parte superior del cuerpo, la cara y las manos de la mujer, dijeron las autoridades. Fue atendida en el Hospital Maimonides en condición estable, reportó New York Post.



No está claro si ambos involucrados se conocen.









Con información de El Diario de NY