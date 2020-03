Queman paristas muebles y papelería en CCH Sur

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Encapuchados que mantienen tomadas las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur quemaron mobiliario y papelería al interior del plantel.



Al punto acudió personal de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de Protección Civil y bomberos.



En un primer momento, los embozados no permitieron la entrada a los cuerpos de auxilio, pero cambiaron de opinión y al momento se reporta que el siniestro ha sido controlado.



Alrededor de las 12:20 horas llegaron a las instalaciones los bomberos de la UNAM y tuvieron que romper las cadenas que los paristas colocaron en las puertas del plantel para poder entrar.



De acuerdo con fuentes, se quemaron algunos documentos oficiales de alumnos y maestros en los edificios L y M.



Afuera del plantel, padres de familia, alumnos y empleados piden que sean entregadas las instalaciones, pero hasta el momento no hay fecha para que las autoridades retomen el control.



Un reducido grupo de hombres y mujeres impidió el acceso a peritos universitarios, por lo que no es posible, por el momento, brindar mayor información ni calcular la magnitud de los daños.



Al lugar acudió el rector Enrique Graue acompañado por funcionarios de la Universidad y del plantel para verificar la situación y después de unos minutos se retiró.



Graue recibió reclamos e insultos de mujeres cubiertas del rostro: "¡Aquí está tu pliego petitorio!", "Esto es lo que estudiantes de la UNAM te exigimos, porque tú no haces tu trabajo".