Queman piñatas de Trump y AMLO

Migrantes y activistas quemaron piñatas de los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.Al menos 500 migrantes, principalmente africanos, que llevan varios días esperando ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración, realizaron una manifestación, para después colgar de un árbol las figuras de los mandatarios, que estaban hechas con papel y con cohetes pirotécnicos adentro.Un cubano identificado como Denis Hernández se manifestó cargando una enorme cruz de madera sobre sus hombros y pidió que se agilice el trámite para obtener el salvoconducto para continuar su recorrido.Después ingresó a la oficina de la institución, donde los manifestantes arrojaron huevos a las paredes."Si tengo que dar la vida en esta cruz la voy a dar. No han dado respuesta, no hay salida a documentos ni buenos días. Estamos agotados física y mentalmente. No entendemos por qué no se nos da nuestro oficio de salida. Continuamos en huelga esperamos oficio de salida", manifestóLuis Villagaray, integrante del Centro de Dignificación Humana, aseguró que está en protesta porque desde el jueves han sido deportados más de 200 migrantes."Una política que está favoreciendo la discriminación "Por eso quemamos la efigie de estas personas", aseguró el activista.