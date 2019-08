Queman por primera vez el tumor de páncreas más mortal

Cirujanos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han operado con éxito un cáncer de páncreas avanzado, el de peor pronóstico y que hasta ahora era inoperable, mediante una técnica pionera que consiste en utilizar una aguja que pincha el tumor y que permite abrasar y destruir las células mediante calor.Con esta cirugía, utilizada por primera vez en España en este tipo de tumor, han operado ya a tres pacientes que sufrían de un tipo muy concreto de cáncer, un adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado, que es inoperable con las técnicas tradicionales y cuyo único tratamiento hasta ahora es la quimioterapia paliativa. Esta técnica, que todavía forma parte de un ensayo clínico, consiste en introducir una aguja directamente en el escudo que protege el tumor y que permite abrasar y destruir las células tumorales mediante calor.Según ha explicado la doctora del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes e investigadora del grupo de Trasplantes Digestivos del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), Elisabeth Pando, "este estudio va a demostrar si hay realmente beneficio con esta técnica en comparación con la quimioterapia", el tratamiento que se utiliza habitualmente cuando no se puede operar.El hospital barcelonés es el único centro sanitario de España incluido en este ensayo clínico, denominado PELICAN, en el que también participan 18 hospitales europeos, liderados por un equipo de expertos delde los Países Bajos. Pando ha destacado que "se trata de ofrecer una alternativa o un tratamiento" para aquellas personas que sufren de este tipo de cáncer inoperable y cuya única esperanza es la quimioterapia.El cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por neoplasia en todo el mundo y los médicos prevén que el año 2019 será la segunda causa de muerte por cáncer; además, en solo uno de cada cinco casos se puede recurrir a una intervención quirúrgica.El jefe del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancrática y Trasplantes y jefe del grupo de Trasplantes Digestivos del VIHR, Ramón Charco, ha apuntado que este cáncer no es operable porque estos tumores están muy cerca de "arterias y venas mayores".Aunque el jefe clínico de Cirugía Pancreática e investigación del grupo de Trasplantes Digestivos del VHIR, el doctor Joaquim Balsells, ha advertido que "el estudio se encuentra en fase experimental y hay que esperar para obtener unos resultados definitivos". La doctora Elisabeth Pando ha asegurado que los criterios de inclusión son muy estrictos, aunque su idea es no tener que serlo tanto en el futuro, ya que "al año quizá no lleguen a 10 los pacientes que pueden incluirse en este ensayo clínico".Los cirujanos delhan operado a pacientes elegidos aleatoriamente, dentro del registro de personas con este tipo de cáncer que cumplían con los requisitos impuestos por los médicos.Una de las pacientes que se han sometido a esta intervención quirúrgica, María José, ha explicado que en abril de este año le diagnosticaron el tumor de páncreas y en agosto se sometió a una intervención con la nueva técnica quirúrgica. María José, que ha ejercido de médica de familia toda su vida, "sabía que la supervivencia ales pequeña" y se daba a sí misma "unos seis meses", aunque ahora, tras la nueva cirugía, se siente "muy bien".