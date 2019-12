Queman una casa para ocultar el asesinato de niña de 13 años

Baja California.- Una niña de 13 años identificada como Dayana ‘N’ fue hallada si vida al interior de su casa después de que la propiedad comenzara a incendiarse, sin embargo, se descubrió que la pequeña no murió a causa de las llamas.



Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, Baja California, a donde acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para apagar el siniestro.



De acuerdo con los reportes, eran aproximadamente las 06:00 horas del domingo 29 de diciembre cuando el domicilio de la calle Olmeca comenzó a ser consumido por el fuego.



Cuando los bomberos ingresaron encontraron a Dayana ‘N’ inconsciente en una de las habitaciones; sin embargo, tras el arribo de paramédicos de la Cruz Roja, se confirmó que la niña ya no presentaba signos vitales.



La madre de la menor presuntamente llegó al domicilio cuando todavía se encontraba en llamas e intentó entrar para rescatar a su hija, pero los bomberos le impidieron el paso para que no se pusiera en riesgo su vida.



La madre declaró a las autoridades que dejó a su hija dormida porque salió del domicilio alrededor de las 05:00 horas para vender ropa en el tianguis donde trabaja.



Por su parte, el titular de la Dirección de Bomberos, José Luís Jiménez, declaró que la víctima fue hallada desnuda, sin quemaduras, con un calcetín en la boca y una venda en el cuello.



El caso será investigado por la Fiscalía General de Baja California debido a la forma en que fue encontrado el cuerpo de Dayana ‘N’, pues se presume que pudo tratarse de un asesinato que trató de encubrirse al incendiar la vivienda.





Con información de NRTJ y Milenio