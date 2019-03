Queremos buena relación con EU, no polemizaremos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “vamos a ayudar, queremos tener una buena relación en con Gobierno de Estados Unidos, no vamos a polemizar” respecto a la declaración que hizo el mandatario estadunidense Donald Trump sobre cerrar la frontera con México.Destacó que se cuidará que no haya abusos, ni violaciones para permitir el flujo migratorio en el marco de la ley, sin violación a los derechos humanos.Respecto a la postura de Estados Unidos en torno a los migrantes indicó que se cuidará que no haya abusos, ni violaciones para permitir el flujo migratorio en el marco de la ley."Queremos tener una buena relación con Estados Unidos, no vamos a polemizar”, finalizó.