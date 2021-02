‘Queremos más datos’: OMS solicita mayor información a China por primeros casos de Covid-19

Escuchar Nota

"Queremos más datos. Hemos pedido más datos", declaró Peter Ben Embarek, que lideró esa misión a la ciudad donde oficialmente surgió el nuevo coronavirus.



"Hay una mezcla de frustración pero también una mezcla de expectativas realistas, en términos de qué se puede hacer teniendo en cuenta las exigencias de tiempo", indicó el experto, que espera que esos datos brutos sean entregados más adelante.

"Estamos intentando entender cómo se baja de 72 mil a 92", indicó.

Expertos de la(OMS) han pedido más datos a China sobre los, informó este sábado a la AFP el responsable de la reciente misión de investigación que viajó a la ciudad deLa misión de cuatro semanas en Wuhan concluyó sus trabajos el pasado lunes, sin conclusiones claras.Oficialmente la pandemia, que, surgió entre murciélagos, que pudieron pasarla a seres humanos a través de otro mamífero.Las autoridades informaron que el virus fue detectado en Wuhan en diciembre de 2019, peroEl equipo de expertos determinó que no había focos de Covid-19 importantes en Wuhan ni en ningún otro lugar antes de diciembre de 2019, pero no descartó que quizás hubo casos aislados.Ben Embarek precisó que el equipo hubiera deseado tener acceso aen la ciudad que quizás pudieranAntes de la misión, los científicos chinos habían identificadode ese tipo entre octubre y diciembre.Pero tras un profundo cribado de los casos, llegaron a la conclusión que solo 92 pacientes pudieron mostrar síntomas de Covid-19.De esos 92, 67 pudieron pasar tests serológicos. Todos dieron negativo al coronavirus.Ben Embarek explicó a la AFP que el equipo no pudo sin embargo tener acceso a los criterios específicos que fueron usados.Otro experto del equipo, el epidemiologista británico John Watson, indicó que hubo una "discusión franca y amplia" sobre el acceso a todos esos datos en bruto, pero matizó que centrarse excesivamente en eso podría ser injusto.Los chinos compartieron "muchísimos detalles" sobre su trabajo, métodos y resultados.