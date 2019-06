Queremos ser el PRI de la gente: Alito

Alejandro Moreno Cárdenas admite que tiene un reto enorme enfrente: hacer resurgir de las cenizas al PRI.Pero no quiere hablar de un nuevo PRI. Después de todo, eso no les salió bien la ultima vez que lo plantearon de esa manera.“Alito”, como lo conocen sus buenquerientes, habla de un PRI de la gente, cercano a las necesidades de los ciudadanos.En entrevista para Zócalo Saltillo, afirma que su partido aspira no a ampliar el padrón de militantes, eso vendrá por añadidura, sino tener un ejército de simpatizantes, sobre todo los jóvenes como él, que buscan un cambio luego -dice- de la decepción que ha causado el actual gobierno emanado de Morena, la cual dice, es un ave de paso que nació ayer, gobierna y hoy y se irá mañana.