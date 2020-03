Querétaro rescata el empate ante el Pachuca en el Hidalgo

Escuchar Nota

Los Tuzos de Pachuca dejaron ir la victoria ante los Gallos Blancos de Querétaro, pues los visitantes lograron empatar el encuentro en el último minuto y así repartir unidades para mantenerse dentro de los primeros ocho puestos de la tabla general.Con goles de Franco Jara de parte de los Tuzos de Pachuca y de Clifford Aboagye para los queretanos, ambos equipos repartieron puntos en el desarrollo de la Jornada 8 del torneo Clausura 2020 de Liga MX.Desde los primeros minutos del encuentro los locales buscaron imponer sus condiciones en la cancha y comenzaron a buscar el triunfo y quedarse con los tres puntos en este encuentro, sin embargo sus constantes embates no lograban romper la defensa de los queretanos y así ponerse al frente en el marcador.En tanto los visitantes mantenían un ataque constante en el arco de Óscar Ustari, sin embargo no lograban concretar un ataque que los pusiera al frente en el marcador, por lo que se mantenía el marcador igualado en el Huracán.Fue hasta el minuto 33 del primer tiempo que el delantero Franco Jara rompió el cero en el marcador e impulsó a su equipo para imponerse a los visitantes así sumar parcialmente a los tres puntos de la Jornada 8 de la Liga MX.Cabe destacar que con este gol El Jinete se.convirtió en el goleador histórico del Club Pachuca dejando abajo que Gabriel Caballero con sólo 69 goles, mientras que el argentino ya suma un total de 77 goles en el club hidalguense y así se concreto como el máximo goleador histórico de este equipo.Con esta ventaja los Tuzos se fueron al descanso con una ventaja mínima pero no debían confiarse ya que los Gallos Blancos no dejaron buscar la meta de Ustari sin lograr concretar poner nuevamente el marcador parejo.Al regreso del descanso los locales siguieron buscando llegar nuevamente al arco de Gil Alcalá, pero no lograban concretar el tanto que les ampliara la ventaja en el marcador, pues seguían buscando concretar las tres unidades de esta jornada para poder acceder a los primeros ocho sitios de la tabla general y así colarse a la Liguilla.Franco Jara se mantuvo con mucho ímpetu para buscar un segundo gol que le otorgara un margen más amplio en la historia del Club Pachuca como su máximo goleador, sin embargo la defensa de los Gallos Blancos y el actuar de Gil Alcalá le negó en más de una ocasión el ansiado tanto que le otorgara una nueva marca de los goles que ha logrado concretar con la casaca blanquiazul.Aunque los hidalguenses no lograban concretar el segundo tanto que sellará la ventaja en este encuentro y el triunfo que les diera mayor certeza de llegar a la liguilla del balompié mexicano, y así pelear la corona del torneo Clausura 2020 de la Liga MX.Los visitantes no dejaron de buscar la meta de Ustari, teniendo un constante ataque en el área rival, esfuerzos que se vieron recompensados en el tiempo de compensación pues Clifford Aboagye logró poner el tanto que dio a los Gallos Blancos de Querétaro el ansiado empate y así repartir puntos, con un marcador final de 1-1.Con este resultado los Tuzos se mantienen fuera de los primeros puestos de la tabla general, por lo que deberán tener un mejor desempeño en las próximas jornadas para seguir sumando unidades que les dé la posibilidad de pelear por el título de la Liga MX.