Quería suicidarse asesino de Aliyah

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El pasado fin de semana Eulogio Vargas, de 65 años de edad, le comentó a varios de sus vecinos que se sentía triste y deseaba quitarse la vida, pero muchos de sus conocidos tomaron a juego esta situación y le pidieron que no hiciera ese tipo de bromas, porque así lo veían todos, como una obra, un juego, algo que sería imposible de una persona tan alegre, tan buena gente, que saludaba con mucho gusto a sus vecinos y que gritaba cuando regresaba de trabajar “ya llegué mi amor” a su querida esposa Juanita Esquivel, claro ejemplo de cariño y de un matrimonio unido, eso eran Juanita y Eulogio para todos.



Pero la situación cambio de la noche a la mañana, después de haber comentado que quería quitarse la vida, la mañana del jueves don Eulogio cometió un delito, lo que terminó en la muerte de una menor de 12 años, quien vecinos señalaron era su nieta.



Con lágrimas en los ojos, preocupación y sobre todo asombro los amigos y vecinos expresaron su sentir, tal es el caso de Catalina Zavala, vecina de más de 30 años, quien expresó con mucho sentimiento lo triste que era la situación, “ellos nunca tuvieron problemas, sólo en ocasiones cuando don Eulogio tomaba, como este fin de semana me dijo que se quería matar porque su esposa se había ido, pero para el lunes ella regresó junto con su nieta y estuvieron muy bien, aún no puedo creer lo que sucedió”, expresó. También dijo que en diversas ocasiones lo invitó a la iglesia a la que asiste para que quitara de su mete las malas ideas, pero nunca aceptó la invitación.



Por su parte Rosa María Saucedo, quien tiene su domicilio a un costado, dijo estar sorprendida, “esto está de no creerse, siempre fueron buenos vecinos, hasta nos llegaron a regalar despensas y taquitos de los que le quedaban cuando vendía, siempre a lo que vimos fueron buenos”.



También Michelle Castillo Salazar expresó que siempre fueron buenos vecinos, “nunca vimos nada extraño, siempre estaban juntos sentados en las mesedoras, el señor se dedicaba a vender tacos y cuando llegaba le gritaba ya llegué mi amor, la noticia que acabamos de recibir no es creíble, siempre han sido unas personas muy queridas por los vecinos”.



Por su parte, las autoridades dieron a conocer que doña Juanita sufrió un desmayó al ver el cuerpo de la menor de 12 años, mientras que don Eulogio huyó después de cometer el crimen, ya que se encontró una nota en la que dejó escrito que él fue el autor del asesinato.





Amoroso



Eulogio Vargas, quien dio muerte a la menor, es descrito como una persona alegre, buena gente, saludador y cuando llegaba a su casa gritaba: "Ya llegué, mi amor”.



Asombro y llanto provocó en los vecinos el inesperado y brutal asesinato contra la joven de 12 años. Narran que nunca vieron algo extraño. La pareja se caracterizaba por su amabilidad.