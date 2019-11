Quería tener hijos y he cumplido mi sueño: Yasmina, madre parapléjica

España.- Sufrir una lesión medular significa una gran cantidad de cambios en la vida de la persona y renunciar a muchas cosas. Pero una de estas no tiene porque ser el tener un hijo propio.



Aunque es cierto que en algunos casos la concepción puede entrañar una mayor dificultad y que tanto durante el embarazo como luego en el parto hay algunos riesgos que se incrementan, nada impide que un lesionado medular pueda ver cumplido su sueño de ser padre o madre.



Para ayudar a hacer realidad este deseo, el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona ha puesto en marcha un programa pionero a través del cual, y mediante un equipo multidisciplinar, ofrecer asesoramiento y seguimiento a personas con esta discapacidad física que se disponen a tener hijos.



"En algunos hospitales existían unidades específicas que ayudaban a los hombres en la obtención de semen o que podían hacer un seguimiento de las embarazadas. Pero es la primera vez que se crea un grupo integral que pueda ofrecer en un único centro toda la ayuda desde la planificación previa, el embarazo, el parto y el posparto" explica Karla Rojas, de la Unidad de Lesionados Medulares y la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Valle de Hebrón.



Este fue el caso de Yasmina Andrés, una de las tres mujeres que se han beneficiado este año de este programa. "A los 16 años un accidente de tráfico me causó la lesión medular, pero yo tenía claro que quería ser madre. Ahora a los 33 años he podido cumplir este sueño y soy muy feliz" explicó en la presentación del programa.



Yasmina, que pudo tener un embarazo espontáneo sin necesidad de recurrir a ninguna técnica de fecundación, reconoce que, aunque su principal preocupación era el parto luego lo más complicado vino después.



"Estaba obsesionada con ese momento, con saber si me iba a pillar en casa, si iba a pasar algo fuera de mi control. Pero el embarazo transcurrió sin grandes problemas. Solo un poco más de sudoración e infecciones de orina, pero no tuve grandes complicaciones".



Problemas en la concepción



En las mujeres se produce en un primer momento un período de amenorrea o ausencia de menstruación entre seis y doce meses tras la lesión, pero entre el 50 y el 90 por ciento recuperan el ciclo mensual posteriormente y no ven alterada su capacidad de quedarse embarazadas.



"Sin embargo, la disminución de la actividad sexual y la percepción de dificultad para asumir un embarazo hace que las tasas sean inferiores en estas mujeres que en aquellas que no tienen ninguna lesión. Esperamos que con este programa y la información que ofrecemos esto pueda cambiar" explicó Julio Herrero, jefe de la Unidad de Reproducción Asistida.



Es más conflictivo el caso de los hombres, ya que estas lesiones pueden producir disfunción eréctil y dificultades en la eyaculación de forma autónoma. Además, la calidad del esperma también se puede ver afectada sobre todo en las primeras eyaculaciones.



"En este caso, el tratamiento de elección consiste en la estimulación del glande con un dispositivo vibrador que ayude a que se produzca la eyaculación. Después se verá si los espermatozoides son adecuados o es necesario algún otro tipo de técnica" comentó Karla Rojas.



Cuando esta estimulación no funciona, existe un último recurso para los hombres que consiste en la biopsia testicular abierta. Así se extrae directamente el semen y se comprueba la morfología y movilidad de los espermatozoides. "En función de esto decidimos si hacemos una inseminación u optamos por una fecundación in vitro" añadió Herrero.



La cesárea no siempre es necesaria



Una vez que la mujer está embarazada, conviene hacer un seguimiento que se hace más intenso en el segundo y tercer trimestre. Las pacientes con lesiones medulares son más propensas a presentar úlceras por presión, trombosis, infecciones de orina o alteraciones del tránsito digestivo. También es el momento de realizar una actividad física dirigida para prevenir el dolor neuropático y evitar que se desencadenen espasmos a causa de los movimientos fetales, las contracciones uterinas y los cambios en el tratamiento farmacológico.



En el momento del parto, el más temido por estas pacientes, es posible que este se produzca sin necesidad de cesárea. Fue el caso de Yasmina. "Aunque se temía que pudiera tener un parto prematuro, al final mi niño aguantó hasta el final y hubo que inducirlo al final". Anna Suy, jefa de Sección de Obstetricia del Valle de Hebrón explicó que esto se hace así para evitar complicaciones. "La cesárea no es siempre necesaria como se piensa a menudo, es posible hacer un parto vaginal que es nuestra primera opción".



La lactancia también puede suponer un problema. Muchas de las pacientes con lesión medular están polimedicadas, por lo que debe tenerse en cuenta esto. "También la producción de leche se produce por un estímulo del pezón con la succión del bebé y hay mujeres en que la lesión medular puede producir una insensibilidad que dificulte este proceso" añadió Karla Rojas. "En mi caso, por mi medicación, solo podré darle el pecho los tres primeros meses" comentó Yasmina Andrés.



"En definitiva queremos transmitir la idea de que una lesión medular no supone un obstáculo insalvable para tener un hijo" explicó Julio Herrero. "Es cierto que es necesario todo un equipo multidisciplinar que haga un seguimiento para superar las complicaciones que se pueden presentar, pero todos pueden ser padres y madres. Esta idea es la que hay detrás de este programa, con el que esperamos convertirnos en un referente en España".