Querían construir un Ayotzinapa en Jalisco: Alfaro

"Construyeron una historia, construyeron una estrategia, que buscaban que hubiera muertos en Jalisco".



"Guardadas las proporciones me atrevo a decir que se empezaban a generar la condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro Estado", aseguró el Mandatario jalisciense.

"Si el Gobierno federal no tiene nada que ver con todo lo que pasó, entonces tienen que explicar por qué una funcionaria de primer nivel de la Secretaría de Gobernación como Candelaria Ochoa que está aquí en las fotografías encabezando y organizando la manifestación está junto a encapuchados".



"Yo creo que fue una trampa, yo creo que fue un ataque contra Jalisco, yo creo que quien está detrás de esto pues lo que estaba buscando es que de veras se perdieran vidas", especuló.



"¿Qué estaríamos hablando ahorita si hubiera desaparecido un joven, ya no los 20 o más de 20 que se habló?. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo mucho que ver que se reaccionó a tiempo".

"Se ha dicho mucho si este es un asunto de carácter político partidista, pues si no lo es, los de Morena hacen todo para que parezca que sí lo es, sus operadores, sus agitadores profesionales, sus golpeadores ahí están".



"Están documentados, en las redes sociales han salido videos de personajes que dicen que hay que ir por la ruta de la violencia, que ellos no creen en las manifestaciones pacíficas".

El Gobernador Enrique Alfaro aseguró en entrevista televisiva que la manifestación por el caso de Giovanni López -asesinado presuntamente a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos- se había organizado de forma pacífica, pero intervinieron personas de otros lugares del País como la Ciudad de México y Yucatán, que emprendieron una embestida brutal contra Jalisco por intereses difíciles de identificar.

Señaló que hay golpeadores y agitadores profesionales que participaron en la protesta del jueves, la cual terminó con la detención de 28 manifestantes, dos patrullas quemadas, diversos edificios dañados -entre ellos Palacio de Gobierno- y un policía al que se le quiso prender fuego.

"Yo al Presidente lo respeto y lo aprecio por muchas razones, yo no creo que él sea capaz de una cosa así, pero alrededor de su Gobierno y de su partido hay gente que está dispuesta a todo por su ambición de poder", advirtió Alfaro.

El titular del Poder Ejecutivo local le recordó a AMLO que en Jalisco no tiene enemigos y le pidió no perder la memoria ni olvidar los ataques que como Jefe de Gobierno del DF recibió del entonces Presidente Vicente Fox.

Sobre la manifestación del viernes, el Gobernador Enrique Alfaro informó que los policías comenzaron a golpear y levantar a jóvenes por orden de un mando que ya se encuentra detenido.

Aclaró que ni él ni el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, dieron la instrucción para que los elementos investigadores actuaran de esa manera, por lo que hay elementos para pensar que la policía fue infiltrada por el crimen organizado.

El Gobernador del Estado descartó cambios en el gabinete de seguridad, el cual, dijo, ha dado resultados extraordinarios.