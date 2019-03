Querían envenenar a AMLO durante campaña: Tatiana Clouthier

La diputada federal también narra en "Juntos Hicimos Historia", las experiencias, preocupaciones, temores y vulnerabilidades del actual presidente, publicó Infobae. Por ejemplo, en el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé: ¡Ay , Dios de mi vida! A cuadro, los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no. Como había subido de peso en las últimas semanas, pidió que se le comprara una camisa, la que ¡ni siquiera se probó! A él no le importa eso de la ropa y no repara en su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo hubiera hecho. Además uso una corbata setentera", relata.Recuerda que a López Obrador le gusta estar cerca de la gente, saludarlos; lo que lo ponía en una posición vulnerable en cuestión de seguridad, incluso a Clouthier le llegaron mensajes de alerta sobre algo que le pudieran hacer al candidato presidencial."En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, porque yo si temía que le hicieran algo, desde un "trabajito" hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente".Detalla que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, le daba algunos amuletos que le colocaban en su saco como protección."Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mi y me preguntaba:`¿A poco si crees en esas cosas?´ Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo sólo comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar", relata.Tatiana Clouthier cuenta en su libro aspectos de su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), y cómo ese partido protegió a los hijos de la exprimera dama Martha Sahagún, quienes estaban envueltos en escándalos.También revela que Felipe Calderón la invitó a trabajar con él en su campaña presidencial del 206, y cómo Vicente Fox quería eliminar políticamente a López Obrador.Cuenta con lujo de detalle cómo Andrés Manuel la invitó a ser coordinadora de su campaña en su rancho "La Chingada" en el estado de Chiapas. "Integrarme a la campaña de AMLO fue un acto de orgullo", relata.Narra las preocupaciones a las que se enfrentaron durante la campaña presidencial del 2018, como las candidaturas independientes de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.También la candidatura de María Jesús Patricio, indígena zapatista alertó la campaña de López Obrador, pues pensaron que les podía quitar votos de los pueblos originarios, y hasta hubo acercamientos para invitarla a la coalición "Juntos Haremos Historia".Otro elemento que les preocupó, cuenta Clouthier, fue la "Caravana por la Dignidad" que encabezó Javier Corral y Emilio Álvarez Icaza y a la que se sumaron intelectuales, "tembló" y sintió que estaba en riesgo el avance del actual presidente, ¡ya nos llevó la fregada!, cuenta.