¿Quién delató a Alonso Ancira?

Independientemente de la presunción de culpabilidad o inocencia de Alonso Ancira Elizondo, diversas personalidades preguntan; ¿quién lo entregó al Gobierno Mexicano; acaso Armando Guadiana? ¿Alfonso Romo o Luz María de la Mora?. Ellos sabían su itinerario del viaje a España que estaba próximo a hacer y se presume fuga de información del vuelo trasatlántico.Es mediodía del pasado 23 de mayo y uno de los salones del hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México se convierte en epicentro del empresariado acerero mexicano, sede de la 71 asamblea general de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.Alonso Ancira Elizondo, vicepresidente del organismo empresarial y titular de Altos Hornos de México conversa ameno con el senador Armando Guadiana Tijerina; la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.Ancira comenta a la tercia que apenas terminando la asamblea donde fue reelecto vicepresidente de la Canacero volaría a Nueva York para asistir a la graduación de su hija y que posteriormente seguiría a Mallorca, para unos días de vacaciones hasta el 5 de junio.Decía que el tema arancelario de 25 por ciento aplicado por Estados Unidos al acero mexicano desde junio de 2018 y desactivado finalmente el pasado 17 de mayo, además la negociación de un crédito por 575 millones de dólares lo habían dejado muy agotado, por lo que de la ciudad de los rascacielos haría el vuelo trasatlántico a Palma de Mallorca, España para descansar.Al mediodía del 20 de mayo había sustentado rueda de prensa en Monclova donde informó proyecto de inversión consistente en construcción de 120 hornos de coquización con generación estimada de 1600 empleos directos a través de tercero en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.Esa misma tarde del 23 de mayo Alonso Ancira al término de la asamblea de la Canacero abandona el hotel ubicado en Campos Elíseos en Polanco para dirigirse a Toluca donde enseguida aborda su avión privado en dirección a la urbe de hierro.En ese jueves 23 de mayo todavía no existía orden de captura la cual surgiría hasta el día 25, de tal forma que de Nueva York voló a Palma de Mallorca donde el lunes 26 se entera del congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto.El itinerario de los viajes en voz del propio Alonso Ancira expuesto en el desarrollo de la asamblea de la Canacero llegó a oídos del gobierno que ya cocinaba la orden de captura, documento que obtuvo de un Juzgado de Distrito hasta el sábado 25 de mayo cuando el empresario ya estaba en Nueva York.El Gobierno Federal estaba enterado desde el primer nivel de cuales serían los movimientos de Alonso y lo de la fuga afirman en círculo que es un típico invento policial. Ancira no olfateó nada extraño porque nunca fue requerido o citado para entrevista por la Fiscalía General de la República, pero desde días antes de su captura el 27 de mayo, el gobierno le seguía los pasos ya con el papel en mano.El juez en España tiene el plan de vuelo que se presentó en México ante la Dirección General de Aeronáutica Civil al momento de salir de Toluca el jueves 23 de mayo por la tarde, y la Interpol lo pudo haber detenido en Nueva York desde el día 25 porque para esa fecha la orden ya estaba, pero en Estados Unidos jamás hubiese logrado la prisión provisional contra el empresario.Por lo anterior, la Fiscalía General de la República esperó hasta que saliera de Estados Unidos a España para presentar la solicitud. Además de acuerdo al abogado del presidente de AHMSA, la idea del gobierno mexicano era obtener la fotografía y video de Alonso Ancira con esposas, detenido y encarcelado cuanto más tiempo, mejor; algo que ni en México ni en Estados Unidos hubiera sido posible.Y efectivamente así fue, porque en minutos las imágenes con Alonso Ancira esposado dieron la vuelta al mundo a través de redes y sitios de medios periodísticos electrónicos.Fue detenido el 27 de mayo cuando estaba a punto de abordar el avión de retorno a México por el congelamiento de cuentas bancarias como atestigua el plan de vuelo de regreso, que contemplaba una escala en Estados Unidos para recargar combustible y las horas reglamentarias de descanso de la tripulación.¿Cómo supo el Gobierno Federal de su viaje a Nueva York y luego a Palma de Mallorca?, ¿cómo supo el itinerario? … dicen que las huellas conducen hacia Armando Guadiana, Alfonso Romo y Luz María de la Mora. Nadie más sabía el itinerario de los viajes en vuelos privados.La opinión pública encoge los hombros en respuesta al futuro legal del Rey del Acero Alonso Ancira, pero si los astros se alinean, a partir del 5 de junio la justicia española tiene 10 días hábiles para resolver si lo deja en libertad bajo fianza y esperar en la calle el resolutivo de si definitivamente queda libre o lo extradita a México.Saldría temporalmente en libertad bajo fianza en caso que sus abogados muevan bien las piezas del ajedrez y convenzan al juez de la Audiencia Nacional Española que puede enfrentar en la calle el proceso de extradición al no representar riesgo de fuga.Ancira parece estar en un campo minado, y el primer bombazo se produjo el 31 de enero anterior cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó el arancel de 15 por ciento al acero chino y de otros países con los cuales México no tiene convenios de libre comercio.Y aunque el gravamen fue restablecido el 25 de marzo, el daño del tsunami ya estaba hecho porque por otro lado, el gobierno estadounidense estaba reduciendo a cenizas las finanzas de Altos Hornos de México con el arancel de 25 por ciento aplicado desde junio de 2018.Justo cuando AHMSA estaba casi moribunda, el 17 de mayo anterior, el gobierno estadounidense desactivó los aranceles al acero mexicano.Pero la sonrisa se borró de inmediato porque los problemas tocaron otra vez las puertas de Altos Hornos de México y su principal accionista Alonso Ancira Elizondo.El abogado español Ismael Oliver afirma ante medios de ese país que su cliente no trataba de huir de España, pues el día que se le detuvo y que al enterarse de una orden de aprehensión en su contra canceló sus vacaciones para volar de regreso a México a averiguar qué sucedía.“El señor Ancira no sabía que existía una orden de detención contra él, nunca se le había comunicado que existiese una investigación ni se le pidió jamás aclaración o documentación alguna”, afirma el abogado español, según notas periodísticas.El sábado 25 de mayo se dictó la orden de detención contra Alonso Ancira por parte de las autoridades mexicanas. En ese momento, el presidente de AHMSA seguía en Nueva York.En el recurso que pide su libertad, se denuncia que la policía mexicana no se puso en contacto con Estados Unidos para proceder a la detención de Ancira, sino que aguardó hasta que llegase a Mallorca, ahí tenía que desembarcar porque el gobierno mexicano ya tenía en sus manos el itinerario de los viajes, lo sabía desde la tarde del 23 de mayo cuando hizo los comentarios en el evento de la Canacero.El itinerario de vuelo previsto para el 27 de mayo, día de la detención fue firmado por el capitán de la aeronave Jorge Rodríguez y establece como destino San Antonio, Texas, pero la Fiscalía General de la República alegó que pretendía fugarse a Canadá, lo cual desmiente la defensa.El avión tenía que cargar combustible en otro aeropuerto estadunidense y desde allí seguir hasta San Antonio, Texas, desde donde la idea era desplazarse después en dirección a Monclova.Ancira Elizondo decidió suspender sus vacaciones ante la noticia del bloqueo de las cuentas de la empresa. Al congelamiento de las cuentas bancarias hay quienes le dan lectura de que fue un señuelo para que el empresario reaccionara inmediatamente cancelando sus vacaciones y retornara a México.En diversos círculos surge la pregunta; ¿cómo obtuvo información la Fiscalía General de la República de que Alonso Ancira viajaría a Nueva York y luego a Palma de Mallorca?, dicen que tal vez Guadiana, Romo, o de la Mora, tengan la respuesta.