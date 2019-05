¿Quién era Nataly Michel, de ‘Enamorándonos’?

Nataly Michel fue encontrada muerta por la madrugada de este martes en un departamento en la alcaldía Venustiano Carranza, la joven será recordada por participar en el reality show Enamorándonos.La pantalla de TV Azteca vio a esta participante de 35 años por poco tiempo en el programa que tiene como objetivo que las personas encuentren el amor.Michel hizo su aparición buscando conquistar el corazón de uno de sus participantes, Erick, a quien logró flechar en la primera etapa, por lo que se fueron de cita, no una, sino dos veces.En la emisión se pudo apreciar que la joven era una mujer alegre a quien gustaba hacer ejercicio y estar con su familia.Lo que Michel buscó en esa primera cita con Erick era que "me trates bien, divertirnos, ser felices, a eso venimos a la vida y a disfrutar", expresó en el primer portal.Así se vivió la segunda cita de Erick y Michel:Enamorándonos se transmite de lunes a viernes de 17:00 a 19:30 horas por Azteca Uno y es uno de los programas con más rating en el horario vespertino de la empresa del Ajusco.La conductora principal es Carmen Muñoz, quien en cada emisión es la responsable de dirigir las citas, el panel de expertos y el de consejeros. Adrián Cue es el co conductor, quien en cada emisión les muestra a los concursantes su apoyo.El reality show ha destacado a personajes mediáticos como la Bebeshita, Osqui y Víctor, quien salió de la emisión para integrarse a Acapulco Shore, de MTV.