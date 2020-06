¿Quién es Adam? La teoría sobre ‘Dark’ que pone ‘patas arriba’ Internet

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Descubrir el linaje de cada familia en Dark se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de los fans de la serie alemana de Netflix.



Los constantes vaivenes temporales de la ficción hacen que el pasado (y en ocasiones también su presente y su futuro) se torne muy confuso.



Pero hay uno en particular que, aunque la serie ya ha ubicado con exactitud... no encaja del todo. Se trata de Adam... ¿es realmente quien dice ser?



El líder de Sic Mundus es una de las grandes incógnitas de Dark.



Adam afirma que en realidad es Jonas en su edad anciana, desfigurado por los constantes viajes en el tiempo.



Sin embargo, la serie no ha dado una explicación a cómo acabó el joven convertido en el radical antagonista de la serie. Y quizás es porque en realidad... Adam no es Jonas.



Una nueva teoría que ha ido cogiendo fuerza en las redes sociales afirma que el fundador de Sic Mundus en realidad es Mikkel Nielsen, el padre de Jonas Kahnwald, que de algún modo sobrevivió a su aparente suicidio al principio de la 1ª temporada.



Y lo más curioso es que existen varias pruebas que podrían confirmar ésta hipótesis.



Por un lado, la teoría se basa en que ambos personajes, Jonas y Mikkel, tienen la misma cicatriz en el cuello, que también es la que luce Adam bajo su desfigurado rostro.



Podría parecer algo casual o sin importancia, pero el creador de la teoría continúa analizando otros detalles de la historia de Adam, y algo no encaja.



Según le explica el propio Adam a Jonas, sus deformaciones son a causa de los continuos viajes en el tiempo.



Esto tampoco tiene sentido, ya que Claudia Tiedemann también es una prolija viajera del timeline de la serie... y su rostro no ha sufrido los supuestos estragos que genera el abuso del viaje temporal.



Y hay una secuencia en la 1ª temporada que podría dar solución a estas aparentes incongruencias.



EL FIN ES EL PRINCIPIO







Cuando el niño Mikkel se pierde en el bosque en el primer episodio de Dark, Jonas tiene lo que parece ser una visión de su padre con el rostro cubierto por la Partícula de Dios.



La teoría sostiene que en realidad no era una epifanía, sino el verdadero Mikkel, que huyó tras fingir su suicidio.



Según la teoría, es la Partícula de Dios que tiene en la cara lo que eventualmente causará su desfiguración convirtiendo a Mikkel definitivamente en Adam.



Por último, están las frases que ambos personajes, Adam y Mikkel, le repiten a su hijo en uno y otro momento del tiempo.



Antes de suicidarse en la 2ª temporada, Michael le dice a Jonas que "quizás sea parte de algo más grande y complejo". Una frase que también le dijo Adam en su momento.



Es posible que el líder de Sic Mundus utilice las palabras que su padre le dijo cuando era joven, como un recordatorio de su propia herencia.



Pero, ¿por qué repetírselas a un yo del pasado? Si tan importantes eran, como para acordarse tantos años después, ¿no las recordaría también la versión joven de Jonas?



La teoría es, cuanto menos, bastante sólida. Ahora sólo faltaría por descubrir si realmente Adam estaba mintiendo y qué motivos podría tener para hacerlo.