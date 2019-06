Quién es la mexicana que narrará la final de la Champions

Hasta hace algunos años, la mayoría de las participaciones de la mujer en la televisión deportiva mexicana habían quedado relegadas a presentar curiosidades en el deporte, a mostrar los comentarios de la audiencia en las redes sociales y, desgraciadamente, a ser "un atractivo visual".Además, un campo mucho más espinoso para la mujer que el periodismo deportivo es el relacionado específicamente con el fútbol, sitio donde Marion Reimers ha trabajado desde hace más de una década y en el cual ha buscado romper con los estereotipos de género tan arraigados.Este 1 de junio, Reimers hará historia en la región, pues se convertirá en la primera mujer de habla hispana que narre una final de Champions League, esto para el canal de televisión Fox Sports Latinoamérica.Reimers es consciente de que hará historia y por lo tanto también es crítica de la situación que vive: "El ser la primera mujer hispanoparlante en comentar una final de Champions creo que lo único que no hace es preguntarnos por qué no había sucedido antes", mencionó en entrevista para el periódico Esto.Aunque al inicio de su carrera en los medios de comunicación no se imaginaba en esta posición, su trabajo y profesionalismo la han llevado hasta donde está. "Por un lado te imaginas llegando a lo más alto y eso es lo que no sigue empujando, pero visualizar esto, hace tantos años atrás, de esta manera, no, y eso es muy lindo porque conforme se van dando las situaciones, te vas sorprendiendo a ti misma y exigiéndote cada vez más".En todo este camino, los juicios y pocas oportunidades por el hecho de ser mujer en un medio anteriormente reservado para los hombre han sido constantes: "No es porque no existiera quienes no tuvieran la capacidad, sino porque no se nos había permitido hablar. Esto genera resquemor entre algunas personas, algunos medios, algunos colegas, pero si se escucha tanto ruido es porque algo se está haciendo bien".Respecto a lo futbolístico, Reimers comentó en entrevista para Fútbol Total que será bueno tener un nuevo campeón y que en esta edición fue interesante ver la ruptura del dominio de los equipos españoles y ver un crecimiento del fútbol inglés.Sobre quién levantará "la orejona" este año, su pronóstico es reservado, "va a ganar quien juegue mejor" y aunque se le insistió respecto a su equipo favorito en esta edición, la comentarista prefirió no aventurarse a decir algo.Entre otros eventos importantes, Marion Reimers ha cubierto Juegos Olímpicos, Panamericanos, Copa Amércia y Mundiales, entonces, su bagaje la convierte en una voz autorizada para comentar una Champions League.Por otra parte, ha sido una las principales personas que han estimulado la promoción de la Liga MX Femenil en los medios de comunicación. De hecho, el canal donde ella labora posee los derechos televisivos para transmitir una gran cantidad de partidos de la liga profesional femenil, entre ellos, la final del campeonato.Además, es una figura feminista muy relevante en el ámbito del periodismo deportivo. Es fundadora de la ONG Versus México, cuyo objetivo es fomentar debates sobre estereotipos de género, clase y raza que se reproducen en los medios mexicanos y así mejorar los contenidos e impulsar la conciencia social.