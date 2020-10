¿Quién es Luis Arce, el ganador de la elección presidencial en Bolivia?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luis Alberto Arce Catacora, de 57 años, desde hoy inicia un nuevo proceso en Bolivia tras ser electo presidente en medio de una histórica elección, luego de un año en el que el país busco una estabilidad tras una serie de protestas sociales después de unos cuestionados comicios en 2019, pero ¿quién es y cuál es el fuerte vinculo que tiene con Evo Morales? Acá te daremos a conocer estos y otros datos.



El recién electo nuevo mandatario llega a la presidencia de Bolivia con un país dividido y con serias secuelas tras las manifestaciones que ocurrieron luego de que Evo Morales salió al exilio, esto tras ser criticado por su reelección ante unos comicios que no contaron con la aprobación de todos los bloques internos y de organismos internacionales.



Luis Arce, el ex ministro de Finanzas de Morales



Luis Arce es un economista nacido el 28 de septiembre de 1963 en La Paz, Bolivia. Tiene tres hijos y está casado con Lourdes Brígida Durán Romero. Por 18 años trabajó en el Banco Central de ese país y fue en 2006, cuando Morales llega al poder, que inició su carrera en el gobierno.



Inició como titular del Ministerio de Hacienda, actualmente convertido en Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El cargo lo siguió ocupando hasta 2017, cuando fue diagnosticado con un cáncer, lo cual lo obligó a seguir un tratamiento en Brasil.



Después de largas sesiones médicas, a inicios de 2019 Arce retomó el cargo hasta la salida de Evo Morales y el pronunciamiento del gobierno momentáneo.



Arce es considerado por sus seguidores como uno de los artífices del denominado "milagro económico boliviano", el cual consideró un reestablecimiento en el mercado interno, junto con la estabilización en en la política cambiaria y el impulso a la nacionalización de varios sectores productivos, destacándose los hidrocarburos.







Sin embargo, estos aspectos son cuestionados por sus adversarios políticos, quienes afirman que la economía se sostuvo gracias a la productividad de los mismos sectores en vez de las gestiones realizadas por el gobierno.



Si bien hoy es electo tras su militancia en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Arce no es considerado un hombre apegado a una doctrina de extrema izquierda.



Tiene estudios en la Universidad de San Andrés y una maestría en Inglaterra. Se dedicó a dar cátedras en Bolivia, Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellas destacan las universidades de Harvard, Columbia y de Buenos Aires.



Aunque es reconocido aliado de Evo Morales, desde que fue nombrado por el MAS en enero de este año como candidato a la presidencia, él ha mostrado ser más mesurado y se espera que sea un líder conciliador ante una Bolivia que está en crisis social, económica y política.



Si bien esta vez Morales no era candidato al encontrarse fuera de Bolivia desde la crisis del año pasado, el voto a Arce ha sido en esencia un voto para el retorno del expresidente, que permanecía expectante en Argentina a la espera de los resultados electorales y ya ha anunciado que volverá "tarde o temprano".



El nuevo éxito electoral que el MAS ya celebra con Arce como candidato a la Presidencia da un nuevo impulso al movimiento liderado por Morales, que gobernaría otros cinco años más en Bolivia y se acercaría a las casi dos décadas en el poder, solamente interrumpidas por el mandato interino de la presidenta Jeanine Áñez.