¿Quién es Mikel Arriola, el futuro presidente de la Liga MX?

Liga Mx Mikel Arriola, quien fuera candidato del PRI a la jefatura de gobierno de CDMX, sería el sustituto de Enrique Bonilla en la presidencia de la Liga Mx a partir del verano del 2021. https://t.co/WUHb9Ig3IY — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 3, 2020

Enrique Bonilla dejaría el cargo en verano de 2021.De acuerdo con información de, columnista de EL UNIVERSAL Deportes, el ciclo deen la presidencia de laconcluiría el próximo año.y el sustituto sería el excandidato del PRI. Bonilla no renuncia, se enfocará en crear la Liga Norteamericana y Mikel Arriola queda como presidente Ejecutivo y llevará el día a día de la Liga Mx, Expansion y Femenil.Llegó como director general del(IMSS) en febrero de 2016.Su amor por esta práctica lo trae en la sangre, porque su abuelo practicaba este deporte. Entre 1991 y 1996, Mikel y su hermano ganaron el primer campeonato mundial juvenil.En marzo de 2011 fue designado titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Durante su mandato obtuvo la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que validó a México por tener una agencia sanitaria con los más altos estándares en sus procesos de supervisión., para luego cursar una maestría en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Fue maestro en Derecho por la Universidad de Chicago.Antes de ser director del Seguro Social, Arriola Peñalosa tuvo diferentes puestos en el sector público. En 2002 fueDe 2003 a 2005 se desempeñó en la, donde ocupó los cargos de gerente de Cumplimiento Normativo y subdirector corporativo de la Dirección General.En 2007 se incorporó a la, en donde fue asesor del secretario, director general de Planeación de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos y luego jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos.