¿Quién fue Charlie Monttana, el ‘Novio de México’?

“Las estrellas son infinitas y por donde pasan dejan su camino con huella imborrable.



Carlos César Sánchez Hernández, mejor conocido comoy se ganó el cariño del público debido a sus letras y la gran pasión que proyectaba a la hora de presentarse en el escenario.Asimismo, los fans le reconocen lo fiel que siempre se mostró con su música y mensaje.Entre las canciones favoritas del público se encuentran ‘El vaquero rocanrolero’, ‘Tu mamá no me quiere’, ‘De que el amor apesta’, ‘Pinches mariguanos’ y ‘Pinche vatito’.Debido a su carrera y gran aceptación por parte del públicUna de las razones por las que optaba por no promocionar tanto su música era porque cuando inició su carrera, cuenta, tenía que pagarle a las televisoras para que lo incluyeran en su programación, por lo que prefería mejor usar ese dinero para producir sus discos.Montanna no se asumía como una estrella del rock sino como un ‘buffón moderno’.Su deceso se dio a conocer a través de Facebook en una publicación de Cherrie Monttana.Hoy su luz se apaga, pero brillará infinitamente en mi corazón y estoy segura que en el de cada de uno de ustedes también, así como nuestra memoria sonarán esas por siempre inigualables melodías.Único, eterno e infinito ‘Charlie Monttana’.Su corazón dejó de palpitar Rock para estar en total Paz.Descansa en Paz mi Showman favorito”