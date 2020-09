¡Quién se está robando mi WI-Fi!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si estás experimentando problemas con tu internet las razones pueden ser muchas, desde que tu compañía esté presentando fallos en su infraestructura, que no hayas colocado bien el módem en un lugar inadecuado o que tus vecinos se roben tu señal, para descubrir si es el último caso, Google tiene una herramienta muy útil.



No es poco común que las señales de Wi-Fi sean intervenidas. Hay algunos trucos para hacerlo, desde apps que vulneran los sistemas, personas con conocimientos informáticos capaces de descifrar claves y probablemente la más común, redes que no son protegidas de la manera adecuada.



Aunque es buena idea que busques la mejor manera de mantener la privacidad de tu red de internet, si últimamente has experimentado menor velocidad o intermitencia y quieres averiguar de una manera simple si alguien más está haciendo uso de ella puedes utilizar Google Wi-Fi.



Esta es aplicación desarrollada por la compañía te permitirá conocer los detalles de cada uno de los dispositivos conectados a tu red. A través de un análisis de tu conexión podrás saber cuántos datos se están subiendo y descargando de tus equipos al momento de la consulta, además de poder ver un histórico de los últimos 30 días.



En esta herramienta se mostrará una lista con los diferentes dispositivos que tienen acceso a tu Wi-Fi, de manera que te será muy sencillo reconocer si hay alguno conectado al cual no le diste permiso de acceso.



¿Cómo funciona?

Utilizar Google Wi-Fi es muy simple. El primer paso es descargar la aplicación en la Play Store si tu smartphone es Android o en la App Store si utilizas iPhone.



Ahora solo deberás abrir la app, tocar el icono de red y luego da clic “Dispositivos”.



Entonces verás en tu pantalla una serie de números los cuales representan el tráfico total de Internet que entra y sale de tu red.



Debajo de cada dispositivo en la lista puedes ver la cantidad de datos que se han descargado y subido.



Otra información útil que ofrece es un inventario con todos los equipos conectados a la red ya sea mediante Wi-Fi o Ethernet.



Si das clic en “Uso” verás cuántos datos ha utilizado el dispositivo durante un periodo seleccionado. Y, si seleccionas la opción de “Detalles” verás la información de los equipos, como el estado de la conexión, la dirección IP y la dirección MAC.



Vale la pena que consultes el histórico de los últimos siete o 30 días, por supuesto tendrás que esperar a que la herramienta recopile esos datos pues, puede que en el momento en que ingreses no haya nada sospechoso pero, en el análisis total podrías encontrar a los intrusos de tu red.



Otra herramienta de Google



Además de saber cómo estás utilizando tu Wi-Fi es bueno construir hábitos saludables con tu smartphone por lo que otra tecnología de Google que puedes probar es el “modo descanso” o “bedtime”.



Bajo su iniciativa “Bienestar digital” Google lanzó una nueva función disponible en el reloj en la mayoría de los dispositivos Android diseñada para que los usuarios puedan realizar un seguimiento de su horario de sueño, hacerse el hábito de despertarse e irse a dormir a una hora determinada y limitar su exposición digital por las noches.



Con esta herramienta podrás mantener tu teléfono inteligente silencioso y la pantalla oscura cuando sea la hora de dormir de modo que las notificaciones no interrumpan tu sueño profundo y, en caso de que llegues a utilizar tu celular durante el horario de descanso, en la pestaña “Actividad”, podrás ver los detalles de las aplicaciones en las que ha pasado más tiempo.



Otra de las funciones que incluye es establecer una canción para dormir utilizando Spotify, Calm o YouTube Music. Y, para los que odian el sonido de la alarma, también tiene la función Sunrise Alarm que ilumina la pantalla del smartphone 15 minutos antes de la hora establecida con colores similares a los del amanecer para despertar a las personas con más suavidad que los sonidos normalmente utilizados. O también se puede optar por reproducir su canción favorita.



Puedes encontrar esta herramienta en la aplicación Bienestar digital de Google disponible en la Play Store.