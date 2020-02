Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los jóvenes que son sorprendidos por el cáncer padecen uno de los sentimientos más difíciles de torear en la vida: la impotencia de estar en la mejor edad, donde las fuerzas sobran, las ilusiones se desbordan y sin embargo, la enfermedad incapacita a niveles frustrantes.



La historia de Xóchitl Gaona Recio y el cáncer comenzó en agosto del año 2018, cuando de noche se golpeó con la base de su cama en la pierna y una pequeña bolita comenzó a crecer en ella.



“Fue bien raro porque me pegué con la esquina de la base de la cama, entonces me salió una bolita que me molestaba al caminar. Era un dolor insignificante que se me pasaba y volvía, así me fue creciendo hasta que empecé a cojear”, recuerda la joven de 19 años.



Por aquella fecha estaba a punto de terminar la preparatoria. Su meta era inscribirse a la universidad y hacer una carrera administrativa durante los siguientes años, trabajar y colaborar económicamente en su casa.



“Estaba estudiando y muy apenas me alcancé a graduar de la preparatoria. Me gradué un viernes y para el lunes me hicieron la primera biopsia, fue todo muy rápido. Me hice una tomografía y salió que en un mes había crecido mucho el tumor, entonces el traumatólogo me dijo que era algo anormal”, narra la hoy sobreviviente.



La mamá de Xóchitl, Patricia Recio Hernández, trabajaba como empleada doméstica en una casa y su padre las había abandonado. Tuvieron que realizar un esfuerzo familiar para acceder a consultorios privados y atender a la joven en la batalla contra el reloj.



“Me dolía mucho, le dije a mi mamá y me empezaron a atender. Fui con un traumatólogo particular y dijo que era muy raro, que podía ser un quiste o un tumor benigno, nunca nos imaginamos que iba a ser cáncer porque, ¿quién se imagina que va a tener cáncer?”.



Tras la biopsia se enfrentaron al diagnóstico del osteosarcoma, un tipo de cáncer que comienza a desarrollarse en los huesos largos, principalmente en los brazos o piernas, pero con posibilidades de invadir otros órganos del cuerpo.



“Nos dan la hoja de patología y aunque mi mamá no sabía que tenía el cáncer, yo me puse a investigar qué es un osteosarcoma y fue ahí cuando supe que tengo cáncer, a pesar de que ningún doctor nos lo decía todavía”, comenta tranquilamente Xóchitl, quien enfrentó la noticia sola y frente a la pantalla del celular.



Era la pierna o su vida



A Xóchitl Gaona Recio, de 19 años, el médico le detectó osteosarcoma, pero ella desconocía la magnitud de la enfermedad hasta que indagando en internet se enteró de que se trataba de cáncer.



“Yo me puse a llorar porque cuando me doy cuenta que tengo cáncer, lo primero que pensé fue ‘me voy a morir’”, igual que muchas personas que se enfrentan a lo desconocido.

Uno de los métodos más recurridos para tratar este tipo de cáncer óseo es la amputación de la extremidad afectada, recurso al que algunos médicos acuden por ser más contundente que las quimioterapias, un tratamiento que puede ser o no bien recibido por el paciente.



“Le dije a mi hija que era su pierna o su vida. Me armé de valor porque para mí era muy duro ser padre y madre, aunque conté con el apoyo de mis hermanas y mi marido (padrastro de Xóchitl), la decisión final siempre fue mía”, recuerda llorando Patricia Recio Hernández, madre de Xóchitl.

De toda la batalla contra el cáncer, Xóchitl tiene viva la conversación que tuvo con un médico antes de tomar la decisión sobre su pierna. Ese día perdió la esperanza de que el cáncer desapareciera sin marcarla de por vida.



“Un doctor me dijo: vas para amputación, quimioterapia o aclamar a Dios, era de perder la pierna o perder la vida y yo no supe qué hacer, solamente me puse a pensar porque es una situación muy difícil”, dice con la voz entrecortada por el terror que todavía le guarda a la enfermedad.



La familia tomó la decisión de salvar la vida de Xóchitl, pero una resonancia magnética frenó a los médicos de realizar la cirugía. El tumor no era del tamaño que había arrojado antes la tomografía y entonces comenzaron con las quimioterapias.



“En la primera quimio duré siete días sin comer, y en la segunda duré 21, vomitaba hasta los jugos gástricos, y también sangre porque no me entraba nada de comida, mi cuerpo lo rechazaba”, comenta.