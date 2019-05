¿Quién se sentará en el trono? GOT

Todo se ha reducido a cenizas, o al menos así se dejó ver en el penúltimo capítulo de Game of Thrones, donde todo cambió y marcó un rumbo totalmente distinto al que los fans tenían previsto y habían especulando durante todas las temporadas de una de las series más populares de la historia de la TV.El final está aquí. Después de ocho temporadas, 73 capítulos y millones de personas a la expectativa domingo a domingo, por fin sabremos quién se queda en el Trono de Hierro.Después de la devastación que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) provocó en Desembarco del Rey, Cersei Lannister (Lena Headey) decidió ceder su puesto paraterminar bajo los escombros de la Fortaleza Roja junto a su hermano y amante, Jaime Lannister (Nikolak Coster-Waldau).Asimismo, el Eunuco más famoso también cayó a manos del fuego de Drogon, debido a la traición a su reina, por lo que Lord Varys (Conleth Hill), uno de los mejores jugadores del juego de tronos, murió haciendo lo que mejor sabía: defendiendo al reino.Es así que el capítulo cinco de la octava temporada dejó un vacío rotundo no sólo entre los seguidores, sino de los propios actores, por lo que el final de la serie no parece tan prometedor como se esperaba.Del mismo modo, todo lo que se sabe hasta el momento del capítulo final es que los sobrevivientes a la devastación son Ser Davos Seaworth (Liam Cunningham), Tryion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams), Jon Snow/Aegon Targaryen (Kit Harrington) y Daenerys Targaryen.Sumado a ello, aún se desconoce el título del episodio, aunque sí su duración que será de 80 minutos y se transmitirá hoy como cualquier otro DominGOT a las 20:00 horas a través de HBO y HBO GO.La reencarnación de Azor AhaiDurante la historia que se ha transmitido a través de la pantalla, ha existido una constante discusión respecto a la relación que existe entre las novelas y su adaptación, misma que ha servido de referencia para eventos posteriores en la serie.Es así que nace una de las teorías más sonadas por los lectores, pues en las novelas de George R. R. Martin es bastante conocida la profecía del héroe que empuñará a la legendaria “portadora de luz” que forjó Azor Ahai, mismo que será reencarnado en uno de los protagonistas.En los textos se conoce que hubo un tiempo donde la oscuridad reinaba en el mundo, por lo que para consumar la larga noche era necesario forjar una espada de héroe con una hoja como no se había visto jamás.Bajo esa premisa, Azor Ahai dedicó 30, 50 y 100 noches sin descanso a forjar una espada en los fuegos sagrados, y aunque su constancia casi le recompensa al sentir que había logrado su cometido, al sumergirla en agua para templar el acero, esta terminó hecha pedazos.Después del tercer intento, el resultado fue tal, que la hoja brillaba de manera espectacular.En ese momento decidió clavar la espada en el pecho de su esposa Nissa Nissa, y a partir de entonces, algo cambió: la Espada Roja de los Héroes había nacido.Bajo esta referencia, se especula que Azor Ahai reencarne en Jon Snow para repetir la misma hazaña: este le clavaría su espada de acero valyrio justo al pecho de Daenerys, la mujer que ama, y que posterior al suceso, la misma tomaría tal poder capaz de asesinar a su último dragón.¿El momento exacto para hacerlo? Después de que Tyrion traicionara a la corona, este sería condenado a muerte, donde Jon sería el elegido para ser el verdugo y probar que aún apoya a su reina, donde en lugar de darle fin al Diablillo, sería a la Madre de Dragones.¿Decepcionante?La temporada ocho ha estado lejos de lo que su propio estandarte marca, ya que no sólo ha dejado opiniones divididas entre los fans, sino entre los mismos actores que se han mostrado inconformes con el cierre de la misma.Al preguntarle a Emilia Clarke acerca del mismo, se quedó callada durante unos segundos y se mostró nerviosa. Posteriormente sólo contestó de manera sarcástica y con algo de vergüenza “¡la mejor temporada de todas!”.Por otro lado, cuando se le pidió a Hit Harrington resumirla en una sola palabra, este sólo contestó en tono frío: “decepcionante”, aunque después se rió y agregó, “épica”, pero después cerró: “no lo sé; una de esas palabras”.Peter Dinklage también se mostró decepcionado y molesto al quitarle una de las mayores características a su personaje: su ingenio y nivel intelectual.Sin duda, esto nubla un poco las cosas para las esperanzas que tienen los fans por obtener un final digno.¿Será Arya la verdugo?“Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones. Ojos azules. Ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”, le dijo Melisandre a una joven Arya Stark.Los ojos marrones quizá fueron Walder Frey o Meryn Trant, los ojos azules, el Rey de la Noche, y los ojos verdes, ¿Daenerys Targaryen? Y sí, se volvieron a ver en el 8x03.