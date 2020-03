Quien venga a NL será puesto en cuarentena: ‘El Bronco’

Escuchar Nota

"(Les recomiendo) que se queden en Estados Unidos, no vengan, eso es lo que yo les digo, quédense allá, no se arriesguen y no vengan a arriesgar a los mexicanos que estamos acá, Estados Unidos tiene un problema", explicó el funcionario.

"Ahorita todo mundo está acatando esto, lo que yo le pido a ustedes (los medios) a seguir insistiendo al programa Quédate en Tu Casa", mencionó el gobernador.

, así lo aseguró el gobernador de Nuevo León,Luego de la Rueda de prensa de la, el mandatario Estatal les recomendó a losy que no se arriesguen a ser contagiados o a contagiar a la población mexicana.Agregó que, informóRecalcó que desde hace una semana están aplicando esta norma, que cualquier persona que venga desde el extranjero hacia Nuevo León será puesta en aislamiento.Por otra parte, dijo que no hay alguna sanción pensada para las personas que no cumplan las recomendaciones, de la fase 2 porque hasta el momentoRecomendó que si se tiene una urgencia de salir sólo salga una persona y no toda la familia, para evitar un contagio más grande.