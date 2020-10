¿Quiénes fueron los ángeles caídos y cuántos había?

Escuchar Nota

La idea de que el mundo está dividido por una dualidad entre el bien y el mal es muy antigua. Lo propio y lo ajeno, los unos y los otros, nosotros y ellos. Se trata de un principio de oposición fácil de vender que podemos encontrar en la literatura, la política o el deporte. Todas las guerras, de una forma o de otra, acaban por transmitir ese mismo mensaje de destrucción del enemigo como motivación para continuar con la lucha.Como suele pasar en el ámbito teológico, la historia de estos ángeles caídos se construye a partir de distintos autores, relatos y debates que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Resulta curioso saber quey una forma de referirse a alguien que se te oponía.La fuente más completa que se tiene sobre los ángeles caídos la encontramos en el Libro de Enoc, manuscrito escrito entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. por un supuesto antepasado de Noé. Elsolo es considerado canónico por la Iglesia cristiana ortodoxa de Etiopía pero otras vertientes del cristianismo y del judaísmo sí reconocen su interés histórico.En este texto, escrito originalmente en hebreo y arameo, se cuenta queSin embargo,al haber mantenido relaciones con mujeres y haber concebido a los Nefilim, gigantescos híbridos de humano y ángel. Ante esta afrenta Dios expulsó a los doscientos Vigilantes del Paraíso con la ayuda del arcángel san Miguel. Hay que señalar que, si bien el enfado por haber mantenido relaciones con humanos podría ser comprensible desde la perspectiva de Dios, la revelación de secretos es un motivo más que cuestionable para el destierro. Haberles enseñado a fabricar armas y el arte de la guerra tiene un pase, pero también condenó a aquellos ángeles que enseñaron a la humanidad los ciclos lunares, astrología, meteorología y el uso de las hierbas y raíces para su beneficio. Tan malos no eran…(un tercio de la Corte Celestial según algunos textos), que habrían sido desterrados alantes por la soberbia de su líder.Y es que Lucifer (portador de luz) fue creado por Dios como el más bello, inteligente y capaz de todos sus ángeles pues deseaba que fuera su mano derecha y que liderara a los demás. Se dice que Dios le concedió total libertad de obra y de pensamiento y esto le llevó a cuestionarse las enseñanzas de su señor y, a la larga, a pensar que era su igual e incluso que podía sobreponerse a él. Fue este pecado de soberbia el que desencadenó un enfrentamiento entre los seguidores dey los ángeles que no ponían en duda la voluntad divina. La cosa terminó conPero, como también se le conocía, no es el único ángel caído que merece ser destacado. Los Vigilantes tenían a veinte líderes que fueron los principales incitadores a cometer pecados y cuyos nombres e historias conocemos. El más importante de todos es, líder supremo de los Grigori que promovió la desobediencia contra Dios y convenció a su hueste de que debían tener progenie con las humanas. También podemos destacar a, que enseñó a los hombres lo que era la guerra y la brujería;quien se convirtió en serpiente y engañó a Eva para que fueran expulsados del Edén; o a, que antes de su caída había sido el encargado de guiar a los fallecidos en su ascenso al Cielo.