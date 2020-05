¿Quiénes podrán salir de la cárcel con la Ley de Amnistía?

Escuchar Nota

- Aborto: mujeres que interrumpieron su embarazo, así como médicos, cirujanos, comadronas o parteras o cualquier otro practicante de este procedimiento, siempre que la conducta se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.



- Delitos contra la salud: aquellos acusados por cultivo, posesión y transporte de narcóticos, pero sólo será posible para las personas que hayan cometido el delito en situación de pobreza, por tener una discapacidad permanente o que hayan sido obligadas por grupos de la delincuencia organizada. También aplicará a quienes pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena y a los consumidores que hayan poseído narcóticos sin fines de venta o distribución.



- Comunidades indígenas: para las personas pertenecientes a pueblos indígenas, sin importar el delito y que durante su proceso no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura.



- Robo: aplicará para el robo simple y sin violencia con penas de no más de cuatro años.



- Sedición: este delito hace referencia a la incitación contra el orden público, por lo que podrán obtener su libertad aquellos que hayan invitado a cometerlo formando parte de grupos impulsados por razones políticas y mientras no se trate de terrorismo o se hayan utilizado armas de fuego.

La, luego de que el Senado aprobara en lo particular y general los lineamientos que permitirán la liberación de reos, en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus en México. Aquí te decimos quiénes serán los beneficiados con el decreto de esta ley.Esta legislación contempla otorgar la libertad a personas que hayan sido procesadas o sentenciadas en tribunales del fuero federal; sin embargo, sólo será posible la aplicación de la amnistía cuando no sean reincidentes.Además, la Ley de AmnistíaEsta ley entró en vigor tras ser publicada en el DOF, por lo que podrá ser solicitada por la persona interesada, sus familiares, su representante legal o algún organismo encargado de garantizar los derechos humanos ante una comisión creada por el Ejecutivo, la cual someterá la decisión de otorgar la libertad a un juez.Dichay los beneficiados no podrán ser detenidos ni procesados por los mismos hechos otra vez.La Ley de Amnistía busca la liberación de cerca de 5 mil reos de penales federales, además de otros cien mil presos de reclusorios locales con el objetivo de evitar que aumenten los contagios de, lo que el presidenteagradeció a los senadores, pues afirmó que "va a permitir liberar a quienes no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son mayores de edad".