¿Quienes podrían recibir la vacuna contra Covid-19 en México?

“Se va a vacunar a personal de salud, muy probablemente, personal de alto riesgo de exposición; se va a vacunar a personas mayores de 60 años, muy probablemente, son personas con alto riesgo de complicarse; lo mismo que personas con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal etcétera”, señaló.

“La Secretaría de Salud tiene, desde luego, la responsabilidad de definir este esquema”, reveló.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,explicó cuál podría ser elque se seguirá una vez que México tenga acceso a laEl funcionario indicó que el término, que se ha aplicado a la cobertura de salud, no necesariamente implica que, en un inicio, la vacuna esté disponible para todas las personas.López-Gatell hizo énfasis en que el esquema se dará a conocer en su momento por parte de la Secretaría de Salud, pero que hay altas probabilidades de que ocurra de la siguiente manera:Dijo, que, como cualquier otra vacuna, el esquema exacto se definirá cuando se conozca el tipo de protección que ofrece pues existen cuatro distintos tipos: contra la infección, contra la enfermedad, contra la enfermedad grave o muerte y contra la transmisión.Finalmente señaló que todavía no se puede hablar delpues todavía no hay sustento científico para ello.