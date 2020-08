¿Quiénes pueden renovar la visa americana sin entrevista?

Escuchar Nota

¡EXCELENTE NOTICIA! Por fin vamos a comenzar a reanudar, de forma limitada, los trámites de renovación de las visas. Si tu visa sigue vigente, o se venció en los últimos 12 meses, ahora la podrás renovar. https://t.co/VH8YjjJkUr pic.twitter.com/6O7TvmzwKs — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) August 15, 2020

A través de su página web, anunció que reanudan el proceso de renovación de visa de forma limitada para aquellas renovaciones con exención de entrevista, ya que estos casos no requieren que el solicitante visite sus instalaciones.“Si usted ya ha tenido una visa anteriormente, usted es considerado un solicitante de renovación. La mayoría de solicitantes de renovaciones califica para una exención de entrevista. Estos solicitantes solo necesitan presentarse en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS)”.Para ello deben residir en México y nunca haber sido arrestados o condenados por un delito. Mucho menos haber sido deportados de Estados Unidos o tener un historial de problemas con Aduanas y Protección Fronteriza al intentar ingresar al país.Los solicitantes cuya visa haya expirado en un lapso no mayor a 12 meses pueden solicitar la renovación sin entrevista. Para que esto sea posible, “el solicitante debe tener la visa anterior, y no debe haber sido arrestado o condenado por un delito”.Si tu visa de turista (B1/B2) tiene menos de 12 meses de haber expirado, puedes renovarla sin entrevista. También es el caso para los tipos de visa: BCC, BBBCV, C1/D, F, H, I, J, L1, M, O, P, R y TN.¿Quiénes tienen que presentar entrevista por renovación de visa?Deberás presentarte a entrevista con un oficial consular si tu visa anterior fue robada o cancelada. También si tu solicitud anterior de visa fue rechazada.Los solicitantes que acudan a un Centro de Atención al Solicitante (CAS) deberán usar cubrebocas mientras dure la pandemia por coronavirus.