¿Quiénes son los ganadores de la pandemia del Covid-19?

“Un sector que no está afiliado a la Canacintra, pero que le está yendo muy bien es el de telecomunicaciones y entretenimiento, ya que las personas están en sus casas y están consumiendo las plataformas, Claro Video, Netflix, todos los contenidos; han aumento los suscriptores y los ratings de los programas de televisión”, abundó.

“Te puedo decir que el precio del gel en alcohol se ha incrementado en un 300 por ciento, y esto obedece a oferta y demanda. Que se encarece tanto, que la gente empieza a pagar lo que sea por comprarlo”, añadió.

“Aunque las farmacias no vendan medicinas para combatir el Covid-19, los clientes están comprando todo tipo de suplementos alimenticios y vitaminas para poder fortalecer sus defensas”, dijo Enoch Castellanos.

“Pero fueron los productos de cuidado del hogar y lavandería los que presentaron el mayor aumento, con 400% más ventas que la semana anterior”, detalló.

, como los fabricantes de, así como empresas de televisión y cine de paga,, reconoció Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra.En entrevista, el dirigente de la, explicó que quienes, y su demanda aún es mayor porque, incluso, tienen pedidos para exportar sus productos a China, Italia, Argentina, Estados Unidos, pero ya no se dan abasto.Todo lo que sonestán ganando, las plataformas de Rappi, Sin Delantal, UberEats, que están entregando para que la gente no salga de sus casas., etcétera, agregó.Los fabricantes de guantes, de dispositivos médicos, los que fabrican ventiladores, venoclisis, cánulas, de trajes de cuerpo completo esterilizados.En tanto, Elizabeth Lechuga, directora de Ingeniería Tecnológica Mexicana y Planeación de Negocios, explicó que su empresa fabrica, y la demanda ha aumentado cerca de 100 por ciento, pero estima queDijo que algunos envases para geles han subido de precio de 1 a 5 pesos, es decir, 500 por ciento.Por su parte, el presidente de ladetalló que lasEn el país son pocos los laboratorios certificados para hacer la prueba del Covid-19, y los precios para la prueba pueden ir desde cerca de cuatro mil pesos hasta 15 mil.Por ejemplo,tiene tres, causante de la enfermedad del Covid-19, que van de 3 mil 949 pesos hasta 13 mil 999 pesos. Pero algunos hospitales como el ABC, indican que para que puedan hacer la prueba se debe seguir un protocolo de internamiento, lo que encarece el costo.Explicó que los abultados. Por ejemplo, detalló, el gel necesita alcohol y otros insumos, y las materias primas para hacerlo están agotadas, por lo que se incrementa su precio y eleva en toda la cadena de producción, pero no es por acaparamiento, sino por una altísima demanda.Ahora los pedidos de los extranjeros han metido muchísima presión a los precios, porque vienen pagando por adelantado o incluso de contado, cuando el sector Salud en México quiere pagar a 90 días.El portalindicó que los cubrebocas, alcoholes etílicos y alcoholes en gel, fueron los tres productos más vendidos entre el 12 y el 19 de marzo.