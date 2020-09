¿Quiénes son los gobernadores que se salieron de la Conago?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gobernadores de diez estados de la llamada Alianza Federalista dieron a conocer este lunes su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



La Conago es un foro permanente en el que los titulares de los Ejecutivos Estatales discuten, analizan y toman decisiones sobre los temas y necesidades de sus entidades. Estos celebran reuniones ordinarias en el estado del presidente de la Conferencia en turno.



En reunión, los gobernadores que acordaron dejar de participar en las reuniones consideraron que la Conago ya no cumple con la función para la que fue conformada.



Ellos son los gobernadores que dejan la Conferencia:



Martín Orozco Sandoval – Aguascalientes



Javier Corral Jurado - Chihuahua



Miguel Ángel Riquelme Solís - Coahuila



José Ignacio Peralta Sánchez - Colima



José Rosas Aispuro - Durango



Diego Sinhué Rodríguez Vallejo - Guanajuato



Enrique Alfaro Ramírez – Jalisco



Silvano Aureoles Conejo - Michoacán



Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón - Nuevo León



Francisco Javier García Cabeza de Vaca – Tamaulipas



Durante la reunión desarrollada en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, los mandatarios consideraron que el mecanismo ya no funge como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados.



Corral dijo que su decisión no tiene que ver con una coyuntura personal. Además, "queremos expresar a los otros gobernadores de los demás estados nuestro respeto y consideración para quienes deciden permanecer en la Conago".



Con información de Samuel García, Corresponsal | El Financiero