Quiere AMLO centralizar Salud

En el Gobierno Federal tienen la idea de centralizar por completo el sector salud, pero en Coahuila las autoridades estatales se tomaron con reserva esa posibilidad, pues al gobierno del estado le tocaría enfrentar, sin recurso económico, los problemas por la mala atención a los pacientes, o la falta de medicamento.“Hace unos días me visitaron para ver la posibilidad de que la Secretaría de Salud pasara 100 por ciento a la Federación; les dije que lo voy a estudiar. No es algo que tenía contemplado”, expuso el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís.Señaló que si bien los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud en Coahuila tienen deficiencias, la atención de los problemas es directa por parte de la dependencia que dirige Roberto Bernal Gómez.“Aún con el déficit de la Secretaría de Salud, en la operación que se tiene diariamente por parte del gobierno del estado hemos salido adelante y tratado de sacar adelante nuestros propios problemas. Ahorita soy responsable y además respondo, de otra forma pudiera no ser el responsable y tener qué responder”, indicó.