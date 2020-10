Quiere Asia empresas con Derramadero

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Además de firmas de diversas partes del mundo que desde antes de la pandemia se habían interesado en instalarse en Derramadero, y que dejaron en stand by su decisión debido a la pandemia del Covid-19, ahora ha surgido interés de empresas asiáticas.



Así lo compartió César Cantú García, presidente y director general de Desarrollos Globales Alianza, quien reveló que son empresas chinas y japonesas las que han solicitado información del Parque Industrial Alianza, con un marcado interés.



Expuso que por cuestiones de confidencialidad que piden los inversionistas no se pueden revelar detalles del giro de empresas, montos de inversión, empleos que podrían generar, ni a qué empresa vendrían a proveer, pero lo importante es que están viendo en el sur de Saltillo un área de oportunidad para instalarse en México.



Cantú García dijo que Derramadero resulta muy atractivo para empresas proveedoras de las grandes plantas armadoras ubicadas en la zona, por su cercanía con sus principales clientes, pero también por todas las ventajas que ofrece esa área industrial.



“Estamos hablando de espacio suficiente para desarrollo, todos los servicios, amplias vialidades, seguridad, bomberos, transporte, incluso la Universidad Tecnológica de Saltillo, con carreras completamente bilingües”, señaló.







‘Vienen buenas noticias’



Por su parte, Jaime Guerra Pérez dijo que efectivamente hay interés por Saltillo y la Región Sureste y por otras regiones del estado, “pero por cuestiones y cláusulas de confidencialidad que se pactan con las empresas interesadas, no podemos dar detalles, pero hay inversiones importantes volteando hacia Coahuila.



“Vienen buenas noticias, y en su momento será el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís quien las esté dando a conocer”, dijo el funcionario estatal.