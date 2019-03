Quiere ‘Canelo’ Álvarez ser un ejemplo a jóvenes

Es el deportista con el contrato más lucrativo de la historia, por lo que sus consejos seguramente le servirán a más de uno.Saúl Álvarez, quien de pequeño ayudaba a su padre en Guadalajara a vender paletas y aguas, se dijo orgulloso de representar a México y ser un ejemplo para la juventud.“El Canelo” actualmente es monarca Mediano del CMB y AMB (además de ser monarca Supermediano AMB) visitó ayer la capital para promocionar su pleito del próximo 4 de mayo ante el estadunidense Daniel Jacobs en la T-Mobile Arena de Las Vegas.El nacional no venía a hacer promoción desde que presentó su pleito contra Julio César Chávez hijo, a principios de 2017.“Para mí es muy importante venir a mi País, es un gran orgullo, y me siento honrado de estar aquí y de poder representarlos.“Créanme que todo lo que me está pasando, el legado que quiero dejar es un ejemplo para toda la juventud, para todos los deportistas, que en esta vida todo se puede, siempre y cuando lo quieras, y así te lo propongas y lo que visualices”, expresó Saúl.“Canelo” firmó hace unos meses un contrato con DAZN por 365 millones de dólares para 11 combates en un lapso de cinco años.“Sé de la calidad de ‘Canelo’ y sé que si quiero ser el mejor Mediano debo derrotarlo”, añadió Jacobs.