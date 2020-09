Quiere Carlos Mercado sobresalir con Dinos de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este año los Dinos de Saltillo trajeron a uno de los mejores linieros ofensivos y seleccionado nacional, Carlos Mercado, quien está considerado como uno de los 18 jugadores de la LFA en el draft de la CFL.



A pesar de la cancelación de ambas temporadas, el draft se presume sigue en pie, por lo que Mercado aún aspira a formar parte de algún conjunto de la Football Canadian League para el siguiente torneo 2021.



Mercado, ante su condición de estar en la lista de 18 jugadores para CFL, se considera como óptimo para competir y busca mantenerse entrenando para conseguir un lugar. Ha estado nadando y desarrollando habilidades que no había atendido.



“No me quiero adelantar. Mi primera expectativa es ser referente en Dinos, poder sacar adelante al equipo para llegar a un Tazón México, porque ya es hora de que uno sea para los del norte. Pasando eso, me inspira competir y es mi motivación. No hay que desesperarse por lo que estamos viviendo por la pandemia”, agregó.



Dinos de Saltillo recibió a Carlos de forma cálida y muy atenta. Fue excelente y no llegó sin desconocimiento de sus compañeros, pues ya había tenido oportunidad de convivir con ellos.



En el draft 2020, ser seleccionado de inicio fue el fruto de lo que había hecho desde la etapa colegial. El profesionalismo que mostró la liga le resultó un incentivo y un recuerdo imborrable.



En retrospectiva, reconoce a las personas que han estado a su lado para poder ser exitoso y la cereza del pastel es la LFA.



“De las caídas ha aprendido mucho”. Considera la preparación académica como fundamental para conseguir mayores éxitos. La combinación y balance entre escuela y deporte son básicos para destacar.



Carlos es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Economía y está estudiando un posgrado. Además, trabaja en recursos humanos de una aseguradora y comenzó una empresa, pues se considera inquieto por seguir creciendo. Considera que las competencias que le ha dejado el futbol americano le han servido para su proceso formativo y laboral.



“En la próxima prueba que tendré, solo queda actuar con resiliencia y aplicar todo lo que he aprendido”, finalizó.