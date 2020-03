Quiere ex candidata morenista llegar al INE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La morenista Celia Maya García primero intentó ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia y ahora busca un lugar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).



La ex Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro se inscribió en el concurso de selección que desahoga la Cámara de Diputados para asignar las cuatro vacantes que quedarán en el máximo órgano de decisión del órgano electoral.



Tras haber sido rechazada como Ministra de la Corte, Maya fue contratada en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como subdirectora general jurídica con un sueldo bruto de 149 mil 407 pesos mensuales.



Su intención de ingresar al INE podría no prosperar debido a que Maya fue candidata a senadora de Querétaro en los comicios de 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PES y PT.



La Cámara de Diputados estableció como requisito para los aspirantes al INE no haber sido candidatos a puestos de elección popular ni haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos en los cuatro años anteriores.



La secretaria general de la Cámara Baja, Graciela Báez, solicitó al INE verificar si alguno de los alrededor de 300 aspirantes incurría en dichos supuestos.



El pasado 6 de marzo, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que sólo Maya ostentó una candidatura en un proceso electoral federal o local durante los últimos cuatro años.



Adicionalmente, mediante el oficio INE/SE/0257/2020, reportó que otros tres candidatos al Consejo General fueron aspirantes a una candidatura independiente, aunque no cumplieron los requisitos.



Se trata de Arturo García Jiménez, de la CDMX; José Jaime Enríquez Félix, de Zacatecas, y Andrés García Torres, de Nayarit.



También informó que tres aspirantes forman o han formado parte de los órganos directivos de partidos naciones.



Son Francisco Javier González Martínez, ex secretario de Acción Electoral del PAN-Durango; Eduardo Leal Hernández, ex integrante del Consejo Político Nacional del PRI, y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien actualmente es consejera nacional de Morena.