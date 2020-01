Quiere gobernador de Jalisco su propio ‘Insabi’

Escuchar Nota

"Vamos a preparar una propuesta específica que le vamos a presentar y a entregar personalmente al Presidente de la República con un planteamiento que sea en la ruta de un convenio de no adhesión al Insabi, pero con particularidades que nos parece tienen que tomarse en cuenta por las circunstancia específica del Estado de Jalisco".



"Se trata de ir en una propuesta muy sólida, quiero dejarlo claro desde ahorita, que garantice la gratuidad de la salud en Jalisco, pero a partir de un diagnóstico muy preciso y de actuar con los pies en el suelo", manifestó.



"No es la forma, aquí no nos vamos a dejar presionar", reprochó, "Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica".



El Gobernadorquiere que Jalisco tenga su propio Insabi (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar).En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que se instaló una mesa de trabajo para elaborar una propuesta alterna que se le presentaría al Presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días.Aunque los detalles del planteamiento los dará a conocer la siguiente semana, Alfaro adelantó que el modelo que va a proponer busca garantizar la gratuidad de los servicios de salud para la población jalisciense.El titular del Poder Ejecutivo informó que tendrá un borrador de la propuesta el miércoles y a partir de eso buscaría que se fije una postura como Estado. Confía lograr tener el consenso de todos los actores involucrados en el tema de la Salud.Por lo pronto, reprobó la postura de la Federación de no querer aportar recursos a los Estados que decidan no sumarse al Insabi.Reiteró que el Estado no entregará el sistema de salud a la Federación y, aunque los motivos los expondría el miércoles, aclaró que no se trata de un "capricho".