Quiere Mario Casas la tercera parte de Tres Metros Sobre el Cielo

"Va a ser como meterse en una máquina del tiempo y volver atrás. Además, me han comentado que Fernando González Molina, el director de 'A Tres Metros', va a estar y va a hacer ese capítulo. De hecho, nosotros nos conocimos gracias a 'Los Hombres de Paco'. Es como un golpe a volver a esos primeros pasos que di en televisión y que me hizo conocido. Gracias a eso he llegado hasta donde estoy ahora", recordó para Los 40.



"Estamos volviendo a hacer los remakes de todo. También se podría hacer una tercera parte de 'A Tres Metros Sobre el Cielo'. Está ahí el libro. Ahora mismo 'Los Hombres de Paco' y la tercera parte de 'A Tres Metros Sobre el Cielo' son las cosas que más ilusión me harían. Si mañana me llaman y me dicen que se va a hacer la tercera parte sería una de las ilusiones más grandes profesionales que podría llevarme en los últimos años", agregó.

, incluso hace unas meses llegó a Netflix una adaptación de la novela que no gustó a muchos.y aseguró que le encantaría volver a dar vida a Hache en una tercera parte.En plena promoción de la cinta No Matarás, el actor no dudó en hablar sobre sus primeros papeles, pues hace algunos meses se confirmó su regreso a la TV con Los Hombres de Paco, en la que participó de 2007 al 2010, justo en el año de estreno de Tres Metros Sobre el Cielo.También habló de algunos otros proyectos que le gustaría ver de regreso, entre ellos, la ya mencionada cinta romántica.