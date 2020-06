Quiere Palencia forjar su legado en Mazatlán

Escuchar Nota

Mazatlán, Sinaloa.- Francisco Palencia no quiere arrebatarse la historia de Monarcas, por lo que buscará construir un legado con la nueva escuadra mazatleca.



El primer entrenador del Mazatlán FC aceptó que el cuadro púrpura iniciará desde cero por lo que señaló que desea dejar huella en el puerto, forjando a un equipo protagonista que siempre pelee por estar en la Liguilla.



“Los objetivos están muy claros, el mío con el club y los jugadores es que el equipo juegue bien, a lo que nosotros queremos, el segundo es llegar a la Liguilla y el tercer es ponerlo en un estatus permanente dentro de los primeros ocho de la Liga, que desde un principio sea respetado y vaya forjando su futuro. Nosotros no tenemos herencia, la estamos forjando, construyendo, y queremos que sea un futuro muy prometedor”, declaró.



El “Gatillero” agradeció la recepción que le dio la gente de Mazatlán, una ciudad que, sabe, también tiene jugadores talentosos y amor por el futbol.



“Hay mucho jugador en nuestra Selección Nacional y en el futbol mexicano que han salido de Sinaloa y son íconos importantes, aunque la gente crea que aquí lo que importa es el beisbol, que en lo personal me encanta, ya tenemos dos deportes espectaculares aquí en Mazatlán.