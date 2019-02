Quiere PRI elección interna con el INE

El Partido Revolucionario Institucional quiere que la renovación de su dirigencia en agosto próximo se haga con un proceso interno organizado por el INE.Durante la LXIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional, este órgano del tricolor aprobó la petición para la autoridad electoral, que debe determinar si atrae o no la elección interna.Algunos priistas como el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega y los ex diputados federales, José Ramón Martel y José Adolfo Murat, impulsaron la medida desde antes de la sesión ordinaria.Para sustituir a Claudia Ruiz Massieu, cuyo encargo termina en agosto, ya se han pronunciado priistas como Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche.