Quiere Warner a Abrams vs Netflix

El productor y cineasta J.J. Abrams (Star Trek y Star Wars: El Despertar de la Fuerza) está a punto de cerrar un acuerdo de exclusividad con WarnerMedia, según publicó este lunes el diario The New York Times.La compañía de entretenimiento, propiedad de AT&T, pagará a Abrams 500 millones de dólares para producir contenidos para la futura plataforma de streaming de Warner.Este acuerdo incluirá películas, series de TV, videojuegos, productos de consumo, música y contenido Web para ser emitido en exclusividad en la futura plataforma de WanerMedia, prevista a lanzarse a inicios de 2020.Las negociaciones están en una etapa avanzada y el contrato duraría por varios años, informaron personas vinculadas a la negociación a la publicación.De esta manera, WarnerMedia tendría prioridad en todos los proyectos que desarrolle Bad Robot, la compañía de Abrams y su esposa, Katie McGrath.El cineasta actualmente supervisa la postproducción de su nuevo filme como director, Star Wars: The Rise of Skywalker, para Disney/Lucasfilm, y produce la serie Lisey's Story, basada en el libro de Stephen King, para Apple TV Plus.También está involucrado en otros dos programas que aparecerán en su futuro servicio de transmisión de Apple: la comedia romántica de Sara Bareilles, Little Voice, y el drama protagonizado por Jennifer Garner, My Glory Was I Had Such Friends.Con esto, Warner dará batalla para destronar a la plataforma Netflix, que en el primer trimestre de 2019 tuvo más de 148 millones de suscriptores en todo el mundo, así como más de 6.56 millones en la versión gratuita; 60.23 millones provenientes de Estados Unidos, según datos del portal de datos Statista.El 12 de noviembre, Disney lanzará su servicio en EU, a diferencia de Netflix, contará con cinco centros que se ubican en la parte superior de la página, que llevarán a los usuarios a las áreas designadas para las diversas franquicias de Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.En marzo, Apple presentó su propia plataforma (Apple TV+) la cual estará disponible en más de cien países y contará con contenido original producido por la compañía.